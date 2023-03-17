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    Бухгалтер школы в ВКО присвоил более 11 миллионов тенге

    17 Марта 2023, 08:10

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Курчумским районным судом Восточно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера школы за совершение коррупционного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

    Что установлено судом: М. в период с января 2018 года по июль 2022 года, являясь бухгалтером неполной средней школы «Отдела образования Курчумского района», незаконно начислял себе излишние суммы и переводил на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников, не являющихся работниками школы. Тем самым, причинил ущерб государству в сумме 11 936 063 тенге.

    Вина доказана заключениями судебно-экономической экспертизы, показаниями свидетелей, представителя потерпевшего и признательными показаниями подсудимого.

    Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

    Подсудимый вину признал вину, показал, что 9 млн тенге потратил на азартные игры, а оставшую часть на погашение кредитов. Просил назначить наказание не связанное с лишением свободы.

    Данное преступление относится к категории тяжких преступлении, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

    Суд признал смягчающими обстоятельствами: наличие у подсудимого малолетних детей, признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств прокурором не представлено.

    Суд признал М. виновным и назначил наказание в виде лишения лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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