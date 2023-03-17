Бухгалтер школы в ВКО присвоил более 11 миллионов тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Курчумским районным судом Восточно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера школы за совершение коррупционного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Что установлено судом: М. в период с января 2018 года по июль 2022 года, являясь бухгалтером неполной средней школы «Отдела образования Курчумского района», незаконно начислял себе излишние суммы и переводил на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников, не являющихся работниками школы. Тем самым, причинил ущерб государству в сумме 11 936 063 тенге.

Вина доказана заключениями судебно-экономической экспертизы, показаниями свидетелей, представителя потерпевшего и признательными показаниями подсудимого.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Подсудимый вину признал вину, показал, что 9 млн тенге потратил на азартные игры, а оставшую часть на погашение кредитов. Просил назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Данное преступление относится к категории тяжких преступлении, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Суд признал смягчающими обстоятельствами: наличие у подсудимого малолетних детей, признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств прокурором не представлено.

Суд признал М. виновным и назначил наказание в виде лишения лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.



