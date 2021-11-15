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    Бухгалтер колледжа информационных технологий в Павлодаре осуждена за хищение 26 млн тенге

    15 Ноября 2021, 11:15

    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств в КГП на ПХВ «Колледж информационных технологий» г.Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Главный бухгалтер колледжа Ю.Безпалая, используя свое служебное положение, организовала преступную схему в период с 2015 по 2020 годы по незаконному завладению бюджетными средствами.

    Она привлекала лиц из числа знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них заработную плату.

    Ю.Безпалая осуждена к 7 годам лишения свободы, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Суды Минфин РК
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