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    Будут ли в «КазМунайГаз» сокращать персонал

    15 Марта 2021, 12:11

    НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – Планируют ли в АО «НК «КазМунайГаз» сокращать персонал, рассказал заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Даурен Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бюджет на 2021 год уже был составлен с учетом сокращенных затрат производственных, капитальных, административных. Дальнейшее сокращение не предполагается. Текущий бюджет составлен достаточно сбалансированным, поэтому такого масштабного сокращения как это было в начале 2020 года, когда произошло снижение цены на нефть, распространения пандемии коронавируса, сейчас такого масштабного сокращения не планируется», - сказал Даурен Карабаев в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

    Спикер также коснулся вопроса оптимизации персонала группы компаний.

    «Производственный персонал мы не сокращали и сокращать не планируем. Действительно, ранее мы оптимизировали штат головного офиса, в том числе сокращение численности зарплат. Дальнейшее увеличение или сокращение численности по группе компаний «Казмунайгаз» не планируется», - подчеркнул Даурен Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КазМунайГаз Экономика
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