Будут ли в Казахстане регулировать выдачу кредитов на свадьбы и тои – ответ АФР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время рассматриваются законодательные нормы в части запрещения банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты в случае наличия у заемщика просроченных займов. Об этом заявил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Сената журналистами ему был задан вопрос: «Собирается ли Агентство, банки как-то регулировать выдачу кредитов на свадьбы и тои?».

На что заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка заявил, что «это уже вмешательство во внутреннюю деятельность банка».

«Здесь, наверное, мы не можем запрещать выдавать какие-то виды кредитов. В настоящее время мы рассматриваем законодательные нормы в части того, чтобы запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты в случае, если у этого заемщика есть уже просроченные займы. Мы можем таким образом, именно ограничивая увеличение долговой нагрузки для физических лиц, испытывающих в данный момент временные финансовые сложности. Таким образом мы можем ограничивать. Но ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка, и мы не вправе туда вмешиваться», - сказал Олжас Кизатов.

Он также прокомментировал вопрос возможного введения ограничений по суммам кредитов на эти цели.

«Это тоже мы определяем условия кредитования. Это вмешательство во внутреннюю политику банка. Поэтому, я думаю, что мы здесь будем действовать именно с точки зрения того, что мы будем ограничивать кредитование тех лиц, у которых есть временные финансовые сложности», - пояснил Олжас Кизатов.



