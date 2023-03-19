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    Будущие военные летчики и инженеры проголосовали в Актобе

    19 Марта 2023, 13:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 350 курсантов военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского союза Талгата Бегельдинова проголосовали с утра на избирательном участке №72 в городе Актобе в ходе внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я проголосовал в выборах депутатов нижней палаты Парламента и местных органов самоуправления, для меня важно быть причастным к политическим процессам внутри страны, потому что глубоко убежден в том, что от моего выбора зависит не только мое будущее, но и будущее всей нашей страны», - отметил курсант 4-го курса Али Орынбаев.

    Каждый курсант знает и понимает, что от их голосования зависит будущее Казахстана, а значит и их будущее.

    Своим избирательным правом воспользовался и курсант 1-го курса ВИСВО Омар Дастан, который голосовал впервые.

    Всего своим избирательным правом сегодня воспользовались более 1800 человек из числа курсантов, военнослужащих, гражданского персонала института.

    По данным облизбиркома, в Актюбинской области на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РКи маслихатов работают 525 избирательных участка. Среди них 14 закрытых избирательных участков, 3 избирательных участка, которые начинают голосование досрочно, и 33 избирательных участка, которые закрываются раньше установленного срока. Общее количество избирателей по области составляет 562 590 человек. Количество 18-летних граждан, принимающие участие в первых выборах, составляет 3579 человек, самой старшей избирательницей является 109-летняя Зиба Келимбетова, жительница Шалкарского района.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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