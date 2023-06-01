Будущее без коррупции: столичным школьникам показали работу Антикора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей в Агентстве по противодействию коррупции провели экскурсию для детей по зданию столичного департамента, передает МИА «Казинформ».

Школьникам показали сцены захвата предполагаемого чиновника-коррупционера, в каких условиях проводятся допросы подозреваемых и провели лекцию о вреде коррупции для будущего страны.

В ролике дети разных возрастов делятся своими предположениями о том, что такое коррупция, как она вредит обществу и почему многие взрослые не задумываются о ее последствиях.

«Мы поняли. Коррупция – это зло. Тяжелая болезнь. И если взрослые не излечатся от нее сейчас, то она может заразить и нас. Не отнимайте у нас будущее. Не воруйте», - резюмировала в конце ролика ведущая - ученица 6-го класса Адель.



