Будет ли закрыта программа «7-20-25» в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана прокомментировали информацию о возможном закрытии ипотечной программы «7-20-25» в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «7–20–25» не имеет конкретных сроков завершения. Выдача ипотечных займов по этой программе продолжается до достижения индикативного объема финансирования в сумме 1 триллион тенге. В связи с этим, говорить о точных сроках завершения программы не представляется возможным, а информация о возможном завершении программы в 2022 году основана, главным образом, на оценке спроса со стороны населения и темпов освоения средств в прошлом. Остаток неосвоенных средств позволяет охватить льготным кредитованием значительное количество граждан», - говорится в ответе на официальный запрос корреспондента Казинформа.

По состоянию на 10 марта, по программе «7-20-25» принято более 97 тысяч заявок на 1,26 трлн. тенге, из них выдано свыше 39 тысяч займов на сумму 488,5 млрд. тенге.

В настоящее время программа реализуется через девять банков второго уровня: АО «Bank RBK», АО «Евразийский Банк», АО «First Heartland Jusan Bank», АО «Fortebank», АО «Народный банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит», ДО АО «Сбербанк», АО «Altyn Bank», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

В Нацбанке напомнили, что на сегодня завершена ипотечная программа «Баспана хит». Определенные сроки программы, до 31 декабря 2021 года, были предусмотрены ее условиями. По ней было выдано 64,6 тысяч займов на сумму 609,7 млрд. тенге.