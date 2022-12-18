Будем снова встречать овациями: артисты «Астана Опера» покорили сцену Большого театра Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Артисты театра оперы и балета «Астана Опера» покорили сцену Большого театра Беларуси. В рамках ХII Минского международного рождественского оперного форума казахстанский театр представил белорусской публике один из самых востребованных своих спектаклей – оперу Дж. Россини «Шелковая лестница». Публика просто не могла оторвать глаз от изящных костюмов, звучания оркестра и выступления артистов на сцене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые театр оперы и балета «Астана Опера» приехал на гастроли в Минск в таком большом составе. Артистам удалось достучаться до сердец искушенных зрителей, которые внимательно следили за оркестром, сопереживали любимым героям, улыбались вместе с ними, словно чувствуя душу каждого. Хоть и на большой сцене выступали только шесть солистов, внимание зрителей было приковано к артистам и, конечно же, к оркестру, который в течение всего спектакля поддерживал коллег на сцене.

Интересно то, что этот сезон – юбилейный для двух театров: в сентябре «Астана Опера» открыл 10 сезон, а Большой театр Беларуси, как известно, пишет свою историю уже 90 лет.

«В разные годы к нам приезжали ведущие, молодые артисты из Казахстана, но впервые приезжает целый коллектив театра «Астана Опера», причем с оперой, которая никогда не ставилась на нашей сцене. Безусловно, это вызывает интерес. Тем более, мы знаем, что ваши оперные солисты обладают удивительными голосами. Мы помним и Жаннат Бактай. Совсем недавно к нам приезжала Салтанат Ахметова – выходила в партии Царицы ночи в «Волшебной флейте», - пояснили в пресс-службе театра.

Большой театр Беларуси гордится своими масштабными культурными проектами, которые привлекают как минчан, так и гостей столицы. Минский международный рождественский оперный форум и конкурс вокалистов, фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», Большой новогодний бал в Большом театре, грандиозный проект «Балетное лето в Большом» - и это только начало. Белорусский Большой театр идет в ногу со временем, постоянно развивается. Неизменным остается одно – каждый вечер театр дает возможность своим зрителям прикоснуться к прекрасному, представляя на сцене настоящие сокровища классического музыкального искусства.

«Шелковая лестница» - это одноактная опера-фарс Джоаккино Россини. Опера исполнялась на итальянском с синхронными титрами на русском и английском языках. В роли Джулии на сцене блистала заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова. Образ Дорвиля раскрыл Артур Габдиев, в роли Джермано выступил заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов. В Бланзака перевоплотился Ержан Саипов, Лючиллу сыграла Салтанат Муратбекова и в роли Дормонта выступил Руслан Совет.

За дирижерским пультом – дирижер театра «Астана Опера», кавалер ордена «Курмет» Руслан Баймурзин. Он отметил, что именно «Шелковой лестницей» открывался камерный зал театра в 2019 году. Опера открыла проект «Театр Piccolo». В октябре того же года с этой постановкой труппа гастролировала в Санкт-Петербурге, в 2022 «Шелковая лестница» прошла с аншлагами в пяти городах Казахстана.

«От оркестра всегда требую тщательной слаженной игры. Должна быть филигранная, легкая оркестровая игра. Для исполнения Россини, каждый оркестр должен превратиться в легкий итальянский оркестр. Также хотелось добавить, что нам очень приятно быть на вашей земле и выступать в рамках международного рождественского оперного форума. У меня только одни положительные эмоции», - поделился Руслан Баймурзин.

Для некоторых артистов это уже второй визит в Минск за последние несколько месяцев. В начале ноября лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана, прима «Астана Опера» Салтанат Ахметова исполняла партию Царицы ночи в опере В. А. Моцарта «Волшебная флейта» на сцене Большого театра Беларуси. Спустя месяц оперная дива вместе с коллегами выступила на минской сцене в спектакле «Шелковая лестница» в роли Джулии.

«После карантина это первые зарубежные гастроли, тем более в таком большом составе. Помимо солистов с нами приехал оркестр. Перед Минском у нас были гастроли в Алматы и Баку. Сразу же оттуда небольшим составом прилетели в Минск, чтобы принять участие в таком замечательном Международном рождественском оперном форуме, познакомить минчан с нашим театром и самим познакомиться с театром Беларуси. Мы постарались достойно показать наш театр на вашей сцене. Представили зрителям камерную оперу «Шелковая лестница». Думаю, спектакль не оставит никого равнодушным. Это небольшая комедия на полтора часа, чтобы зритель не устал и получил удовольствие», - призналась оперная дива.

Салтанат Ахметова сегодня снова будет блистать на сцене Большого театра, но уже в гала-концерте звезд мировой оперы.

«Очень рада, что мне выпала такая честь. Меня пригласили принять участие в гала-концерте в завершение этого форума. 18 декабря в составе других зарубежных артистов выступлю на гала-концерте, а 20 декабря всех жителей и гостей города приглашаю в филармонию. Буду участвовать в рождественском концерте филармонии», - поделилась Салтанат Ахметова.

Директор оперной труппы театра «Астана Опера» Азамат Желтыргузов в беседе с журналистами поделился подробностями взаимного сотрудничества двух театров.

«Что связывает наши театры? В этом году мы подписали меморандум о сотрудничестве. К нам приезжала директор Большого театра Беларуси. На днях в нашей стране в нашем театре завершился театральный фестиваль «Шелковый путь». К нам приезжали молодые солисты вашего театра. Налаживаем тесное сотрудничество с вашим театром. Это не первый мой визит в Беларусь. Был в составе жюри на конкурсах. В рамках форума проводился рождественский конкурс. Надеюсь, что конкурс молодых исполнителей восстановится. Многие наши казахстанские солисты принимали участие. Я сам участвовал в 2018 году. В первый раз приезжал в 2009 году, когда в Беларуси отмечались Дни культуры Казахстана», - рассказал артист.

Своими впечатлениями после завершения спектакля поделились жители и гости Минска.

«Все было так удивительно. Нам было очень интересно познакомиться с казахстанской оперой. Салтанат Ахметова, конечно же, шикарная. Красивые костюмы, шикарная постановка», - поделилась Лариса Волокитина.

«Мы так признательны, что вы к нам приехали. Ваша труппа и оркестр великолепные. Спасибо за праздник, который вы нам подарили. Будем надеяться, что это не последнее ваше выступление. Хотим увидеть молодых артистов. Это было восхитительно. Очень жаль, что время так быстро пролетело – нам хотелось еще продлить оперу. Возможно, завтра мы насладимся выступлением вашей артистки на закрытии гала-концерта», - сказал Анна Туровец.

«Мы впервые сегодня слушали вашу труппу. Это классный спектакль. В наше время очень хочется положительных эмоций. Все прослушали на одном дыхании. У вас шикарные декорации, у артистов хорошие голоса. Очень надеюсь, что такой фестиваль будет жить. Мы будем рады видеть и встречать вас овациями вновь. Спасибо вам за вечер. Вы создали предновогоднее настроение», - отметила Татьяна Глик.

«Со студенческих лет люблю посещать театры. Не пропускала спектакли. Знаю наизусть все арии. Ансамбль такой чудесный. Не ожидала, что вы в Казахстане такие замечательные. Получила огромное удовольствие», - добавила Лилия Витинец.

Гастроли театра «Астана Опера» прошли с большим размахом. В столице Азербайджана артисты представили бакинцам блестящий гала-концерт из номеров отечественных и мировых опер, симфонических произведений.







