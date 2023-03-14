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    Бруцеллез скота стали реже выявлять в СКО

    14 Марта 2023, 19:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года наблюдается снижение уровня заболеваемости крупного рогатого скота бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Принимаемые меры по ветеринарно-санитарной безопасности рассматривали на аппаратном совещании в областном акимате.

    И.о. руководителя управления ветеринарии Олжас Болыспаев сообщил, что в прошлом году выявили 206 голов с бруцеллезом, что почти на 45% меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде. Количество зарегистрированных неблагополучных по бруцеллёзу пунктов снизилось на 30% – с 11 до трех.

    В прошлом году в регионе не зарегистрировали ни одного случая ящура. Заранее приняли меры и вакцинировали свыше двух млн голов скота.

    «Наблюдается снижение зарегистрированных неблагополучных пунктов по особо опасным болезням с 31 до 25. Во всех очагах проведены все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия, ограничения сняты. Переходящих на этот год неблагополучных пунктов не имеется», - отметил О.Болыспаев.

    В планах ветеринаров - в нынешнем году вакцинировать 5,5 млн животных и птиц, провести более одного млн диагностических исследований.

    «Плановые ветеринарные мероприятия проводятся против 21 болезни животных, в том числе 10 особо опасных. В прошлом году вакцинировали с учетом кратности 5,1 млн голов, провели 920 тысяч диагностических исследований», - добавил О. Болыспаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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