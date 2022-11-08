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    Бронзовому призеру Олимпиады вручили ключи от квартиры в Павлодаре

    8 Ноября 2022, 18:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ключи от квартиры Даулету Шабанбаю вручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Ранее павлодарский борец вошел в число призеров Олимпийских игр – 2012, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Даулет Шабанбай– четырехкратный бронзовый призер чемпионата Азии (2008, 2009, 2011, 2014) и серебряный призер Азиатских игр. А в сентябре этого года после антидопинговых проверок и аннулирования результатов соперников из Грузии и Узбекистана нашего земляка признали бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне. Завершив карьеру спортсмена, 39-летний борец намерен продолжить дело в качестве наставника.

    – Главная цель – передать молодежи наш опыт и воспитать трудолюбие. Ведь труд украшает человека. Пусть знамя казахстанского спорта всегда будет на высоте,– сказал Даулет Шабанбай.

    Глава региона отметил вклад олимпийского призера в развитие спорта и вручил ключи от однокомнатной квартиры в Павлодаре.

    - Жители всей области гордятся вами. Вы яркий пример для подрастающего поколения. Теперь нужно постараться передать накопленный опыт и мастерство молодым спортсменам. Искренне желаю вам удачи и успехов, – отметил Абылкаир Скаков.

    Отметим, это первая награда павлодарских спортсменов на летних Олимпийских играх.

    Фото Валерия Бугаева.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Акимат Спорт Олимпиада Павлодар
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