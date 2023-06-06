БРК открывает финансирование для модернизации ТЭЦ-2 в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Банк Развития Казахстана» подписало соглашение об открытии кредитной линии с АО «Алматинские электрические станции». Выделяемые вместе с другими кредиторами – Азиатским Банком Развития и Европейским Банком Реконструкции и Развития – финансовые средства пойдут на модернизацию ТЭЦ -2 имени Жакутова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы подписываем кредитное соглашение между Банком Развития и компанией «Алматинские электрические станции». Вместе с другими кредиторами в лице Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития мы инвестируем в модернизацию алматинской ТЭЦ-2 имени Жакутова в Алматы. Мы считаем этот проект крайне важным как с точки зрения модернизации энергосистемы Казахстана, так и с позиции снижения негативного воздействия энергетики на окружающую среду», - сказал на брифинге заместителя председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев.

Спикер отметил, что в результате модернизации ТЭЦ ее установленная электрическая мощность вырастет с 510 мегаватт до 600 мегаватт, а тепловая мощность составит 957 гигакалорий.

«Это повысит стабильность энергоснабжения растущей и значимой для казахстанской экономики Алматинской агломерации. Снабжение электричеством и теплом жилья граждан и объектов бизнеса станет надежнее, и при этом позволит охватить еще больше предприятий и объектов строящегося жилого фонда. Второй момент – это экология. Алматинцы часто говорят о смоге зимой, и один из его источников – это ТЭЦ на угле. Так вот, переход ТЭЦ-2 с каменного угля на более экологичный в плане выбросов природный газ поможет заметно снизить негативное воздействие этой станции на атмосферу. К примеру, выбросы диоксида серы и золы (пыли) в атмосферу будут исключены полностью, а двуокиси углерода (СО2) – снижены в полтора раза. По нашему мнению, это заметно улучшит экологическую ситуацию в Алматы и алматинской агломерации в целом», - заверил Марат Елибаев.

В целом полное завершение проекта с введением в строй всех обновленных агрегатов запланировано на конец 2026 года.

«Общая стоимость проекта составляет 435,8 млрд тенге, из которых собственное участие заемщика – АО «АлЭС» составляет 87,16 млрд тенге, а заем БРК – до 117 млрд тенге. Остальные средства предоставляют кредиторы в лице АБР и ЕБРР. Банк Развития Казахстана вошел в этот проект на условиях софинансирования – это было важное требование к проекту в свете прошедшей в прошлом году трансформации Банка. Как вы помните, мы отказались от финансирования проектов квазигосударственных компаний, если в них нет других крупных кредиторов и проекты не соответствуют принципам ESG. Здесь есть и софинансирование, и улучшение экологической обстановки, поэтому БРК принял решение участвовать в таком важном для страны проекте», - пояснил Марат Елибаев.

В свою очередь заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Адиль Мухамеджанов заявил, что о важности этого проекта неоднократно говорил и Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев и именно БРК выступает одним из основных кредиторов Казахстана по крупным индустриальным и инфраструктурным проектам, финансирование которых требует значительных средств.

«Холдинг «Байтерек» отмечает большую важность этого института развития в своей структуре и в реализации поставленных перед нами задач. Еще одна особенность этого проекта – это предоставление Фондом «Самрук-Қазына» собственной гарантии. Это показывает синергию квазигосударственных организаций, когда благодаря финансовому сотрудничеству они вносят реальный вклад в развитие Казахстана», - подчеркнул Адиль Мухамеджанов.

Управляющий директор по экономике и финансам АО «Алматинские электрические станции» Асель Аргинбаева уточнила, что реализация этого проекта обсуждалось с 2016 года, было пред ТЭО, рассматривались разные варианты реализации проекта. В 2021 году было принято решение о том, что это будет строительство новой станции, было получено ТЭО.

«Мы проводим планомерную поэтапную работу по подготовке реализации вышеуказанного проекта. И подписание сегодняшнего соглашения является важным шагом в его продвижении с точки зрения начала строительства в установленные сроки. Мы выходим на новую ступень совместной работы», отметила Асель Аргинбаева.

Все финансовые средства, по ее словам, пойдут на финансирование проекта ТЭЦ-2, а также будет собственное участие средств АЭЛС и «Самрук-Энерго». Ставка в соглашения на основе ставки TONIA (плавающая ставка, зависящая от ситуации на рынке). Возврат займа будет осуществляться за счет рынка мощности.

Кредитное соглашение подписали Аргинбаева Асель Амантаевна, Управляющий директор по экономике и финансам АлЭС и Елибаев Марат Талгатович, Заместитель Председателя Правления БРК.



