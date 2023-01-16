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    Британский полицейский оказался серийным насильником

    16 Января 2023, 19:39

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Офицер полиции Лондона изобличен в 13 нападениях на женщин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Констебль Дэвид Кэррик, служивший в элитном подразделении столичной полиции по охране дипломатических учреждений, парламента и правительственных объектов, сознался в преступлениях в отношении 13 женщин.

    Используя свое положение офицера полиции, он заманивал женщин к себе домой, насиловал, а затем запугивал, заставляя молчать о его сексуальных нападениях.

    48-летний Дэвид Кэррик по масштабам преступлений является один из самых жестоких серийных насильников в современной уголовной истории Великобритании. Руководство полиции не обращало внимание на неоднократные сигналы на агрессию Дэвида Кэррика за 20 лет службы в органах правопорядка. В полицию поступали сообщения о 9 инцидентах с его участием, включая восемь предполагаемых нападений или стычек Дэвида Кэррика с женщинами.

    Однако никаких мер принято не было: женщины либо отказывались от официальных обвинений, либо не хотели сотрудничать с полицией в ходе расследования. Полиция подозревает, что у Дэвида Кэррика могли быть и другие жертвы, которые еще не заявили о его преступлениях. С некоторыми женщинами он познакомился через сайты знакомств.

    Помощник комиссара лондонской полиции Барбара Грей заявила, что правоохранительные органы рассматривают заявления о домашнем насилии или сексуальных преступлениях против примерно 1 000 из 45 000 сотрудников столичной полиции.

    Фото: REUTERS/Toby Melville

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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