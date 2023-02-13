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    Бригада ведущих врачей выехала в Экибастуз

    13 Февраля 2023, 17:50

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки министра здравоохранения Ажар Гиният в Павлодарскую область сегодня выехала бригада высококлассных специалистов для диагностики состояния здоровья населения в городах Экибастуз и Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    В частности в регион выехали сотрудники АО «Медицинский университет Астана», Национального научного онкологического центра, Национального научного центра травматологии и ортопедии им. Н.Д. Батпенова, АО «Национальный научный медицинский центр» и Международного онкологического центра томотерапии «ҮМІТ» в составе нейрохирургов, травмотологов, ортопедов, кардиологов, пульмонологов, онкогематологов, гастроэнтерологов (гепатологов), акушер-гинекологов, радиологов, онкологов, инфекционистов.

    Узкопрофильные специалисты проведут врачебные приемы и диагностику состояния здоровья местного населения в городах Экибастуз, Аксу на базе городских медицинских организаций, также окажут необходимую лечебно-диагностическую и методологическую помощь медицинскому персоналу.

    По итогам проведенных консультаций и диагностических процедур все собранные сведения о выявленных патологиях будут направлены в участковые службы, областные и республиканские клиники для оказания пациентам дальнейшей специализированной медицинской помощи.


    Фото: пресс-служба Минздрава РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Павлодар Экибастуз
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