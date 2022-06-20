Бригада противовоздушной обороны в Актау пополнилась новобранцами

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау молодое пополнение бригады противовоздушной обороны в торжественной обстановке приняло военную присягу. В верности Родине поклялись более 170 солдат срочной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, родные и близкие солдат. Приглашенным показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники. Бойцы продемонстрировали гостям элементы рукопашного боя и дефиле с оружием, а силами творческой группы военнослужащих был подготовлен праздничный концерт.

Новобранцев поздравил командир бригады Марат Кудабаев. Он отметил, что для каждого военнослужащего этот день особенный и навсегда остается в памяти. А еще командир пожелал новобранцам

добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.

После приведения молодого пополнения к военной присяге командование части проводит беседу с родными и близкими, в ходе которой они получают ответы на все волнующие их вопросы. Затем солдатам предоставляют увольнение на выходные дни.

В войсках противовоздушной обороны эти события проходят под эгидой 30-летия со дня их образования.

Ранее сообщалось, что войскам противовоздушной обороны Казахстана исполнилось 30 лет.