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    Бригада противовоздушной обороны в Актау пополнилась новобранцами

    20 Июня 2022, 23:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау молодое пополнение бригады противовоздушной обороны в торжественной обстановке приняло военную присягу. В верности Родине поклялись более 170 солдат срочной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, родные и близкие солдат. Приглашенным показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники. Бойцы продемонстрировали гостям элементы рукопашного боя и дефиле с оружием, а силами творческой группы военнослужащих был подготовлен праздничный концерт.

    Новобранцев поздравил командир бригады Марат Кудабаев. Он отметил, что для каждого военнослужащего этот день особенный и навсегда остается в памяти. А еще командир пожелал новобранцам

    добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.

    После приведения молодого пополнения к военной присяге командование части проводит беседу с родными и близкими, в ходе которой они получают ответы на все волнующие их вопросы. Затем солдатам предоставляют увольнение на выходные дни.

    В войсках противовоздушной обороны эти события проходят под эгидой 30-летия со дня их образования.

    Ранее сообщалось, что войскам противовоздушной обороны Казахстана исполнилось 30 лет.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество Минобороны РК Вооруженные силы
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