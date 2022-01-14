Брифинг посла Казахстана по ситуации в стране состоялся в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провел брифинг с представителями ведущих армянских СМИ, политических и экспертных кругов Армении. В ходе брифинга Б.Иманбаев подробно рассказал о ситуации в стране, причинах произошедшего, а также о мерах Президента Казахстана и Правительства страны по преодолению кризиса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В посольстве Казахстана в Армении состоялся брифинг посла Болата Иманбаева, посвященный событиям в Казахстане. В ходе брифинга посол подробно представил хронологию событий, протестов и терактов в Казахстане, отметив, что мирными демонстрациями в своих деструктивных целях воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы.

По словам посла Б.Иманбаева, анализ ситуации показал, что Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. В этой связи на всей территории Казахстана был введен режим ЧП, начата контртеррористическая операция, Глава государства обратился к государствам-членам ОДКБ о направлении миротворческих сил для содействия стабилизации обстановки в стране.

В ходе своего выступления посол проинформировал участников мероприятия о стабилизации ситуации в стране, о поручениях Президента и мерах Правительства по преодолению кризиса, а также отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ.

«Ситуация в Казахстане стабилизировалась, восстановлен конституционный порядок. Мы благодарны Правительству и народу Армении за помощь и поддержку. Мы видим действительно большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране», - отметил посол Б.Иманбаев.

Участники брифинга выразили поддержку проводимой политике руководства Казахстана и соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов.