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    Бренд «Мы открылись» - кто пришел на смену McDonald's в РК

    7 Февраля 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета технического регулирования Куаныш Еликбаев рассказал о компании, точки которой открылись на месте сети McDonald's, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанцы вместо бренда видели лишь надпись «Мы открылись». Как подтвердил К. Еликбаев, именно под таким логотипом пока работает казахстанская компания.

    «Казахстанская компания, которая занимается сетью ресторанов, открылась с логотипом «Мы открылись». То есть бренд McDonald's ушел из Казахстана», - сказал Куаныш Еликбаев на брифинге в Правительстве.

    По его словам, ассортимент на 80% совпадает с тем, что был здесь раньше.

    «Сейчас там продается на 80% тот же ассортимент, насколько мы знаем, в ближайшее время основные, незаменимые комплектующие, которые в этих товарах применяются, также из РФ, но по заверениям этой компании, казахстанской. Проводится работа, чтобы применять казахстанское сырье, в том числе мясного и молочного происхождения», - добавил спикер.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика
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