Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Браконьеры пытались вывезти 50 мешков ценного рачка в СКО

    28 Сентября 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские пресекли незаконную добычу ценного рачка Artemia salina, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на соленом озере у села Сенжарка Жамбылского района мобильная группа остановила для проверки автомобили «Audi», «Lexus» и «ГАЗель». В кузове последней находились 40 мешков с песком и цистами рачка Artemia salina. Еще 10 мешков обнаружили в багажнике внедорожника.

    По подозрению в незаконной добыче рачка задержаны девять человек. Разрешительных документов на добычу Artemia salina у них не было. Автомобили водворили на спецстоянку.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

    «После проведения необходимых экспертиз будет установлен размер ущерба, нанесенного природе региона. Рачок Artemia salina востребован в фармацевтике и косметологии, пользуется спросом на «черном» рынке. Как правило, размеры ущерба исчисляются миллионами тенге», - прокомментировал начальник отдела полиции района Асан Мейрамов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи