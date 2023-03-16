Браконьеров с незарегистрированным оружием задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с 90 кг рыбы и незарегистрированным оружием задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области было выявлено свыше 120 административных правонарушений и 1 экологическое преступление. У браконьеров изъяли 11 незарегистрированных охотничьих ружей, 8 острогов, 3 рыболовные сети, лодку и более 90 кг незаконно выловленной рыбы.

Так, в Келесском районе полицейские задержали браконьера, занимавшегося незаконным рыболовством на реке Сырдарья. У мужчины изъяли рыболовные сети и 70 кг рыбы. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Кроме того, к административной ответственности за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты привлечены 60 человек, за нарушение в сфере рыболовства еще 50 нарушителей.

Также на 10 нарушителей составлены административные протоколы по ст. 383 ч. 3 КоАП РК, 1 житель привлечен за незаконную порубку деревьев по ст. 381 КоАП РК.

ОПМ «Браконьер» проводится на Туркестанской области с целью профилактики и пресечения браконьерства, незаконной охоты, рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства.



