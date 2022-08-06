Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Браконьеров оштрафовали на 24 млн тенге за отстрел кабанов в Наурзумском заповеднике

    6 Августа 2022 07:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Решением Аулиекольского районного суда четверо браконьеров, отстрелившие шесть голов кабанов на территории Наурзумского государственного природного заповедника, заплатят по 6 млн 126 тыс. тенге каждый, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.

    В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Б., К., Щ. и Г. за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемых природных территориях, сопряженную с причинением крупного ущерба по (ст.337 ч.4 п.п.1,4 УК).

    Подсудимые 2 марта 2022 года, используя снегоходную технику и вооружившись ружьями, отстрелили 6 голов диких кабанов на территории отделения «Сарышыганак», что относится к РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник». Их действиями заповеднику причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге.

    В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать их виновными с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 000 МРП, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов.

    Все подсудимые вину признали и поддержали процессуальное соглашение в полном объеме.

    Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 6 000 МРП либо исправительных работ в том же размере либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых, полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, возмещение ущерба в полном объеме.

    Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, судом не установлено.

    Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 МРП, что составляет 6 126 000 тенге с каждого, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Фото: look.com.ua



    #Костанайская область #Борьба с преступностью #Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбившего насмерть ребенка водителя в Костанае осудили на два года
    Жители столицы потребовали через суд вернуть калым за невесту
    Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе
    Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    Популярное
    1 Аким города Тараза покинул свой пост
    2 Молочный фальсификат - 78 % несоответствий выявили в казахстанской продукции
    3 Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК
    4 Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
    5 Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо