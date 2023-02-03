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    Браконьеров, охотившихся на сайгаков, задержали атырауские полицейские

    3 Февраля 2023, 15:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, охотившихся на сайгаков, задержали атырауские полицейские. Изъяты рога и мясо животных, охота на которых запрещена, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Во время областного ОПМ «Зимовка» индерские полицейские на въездной трассе к поселку Индербор остановили автомобиль УАЗ. В ходе обыска изъяты рога сайги в количестве четырех штук, разделанная туша сайгака и охотничье ружье. В отношении подозреваемых, 1974 года рождения и 1972 года рождения, начато досудебное расследование по статье 339 УК РК», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Атырауской области Абзал Алипкалиев.

    В период с 31 января по 5 февраля на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Зимовка». Его целью является выявления незаконно находящихся в крестьянских хозяйствах иностранных граждан, фактов незаконного хранения оружия. За два дня мероприятия было обследовано около 1400 зимовок и около 600 крестьянских хозяйств, расположенных в области.


    Кадр из видео

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Животные Сайгак
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