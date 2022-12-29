Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали полицейские Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«25 декабря сотрудники ОП Жанааркинского района совместно с инспекторами РГКП по «Охотзоопром» при проведении профилактического мероприятия установили 38-летнего сельчанина, которого застали в момент разделывания туш двух сайгаков в летней кухне», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 Уголовного кодекса «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: polisia.kz



