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    Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали в Улытауской области

    29 Декабря 2022, 16:54

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали полицейские Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «25 декабря сотрудники ОП Жанааркинского района совместно с инспекторами РГКП по «Охотзоопром» при проведении профилактического мероприятия установили 38-летнего сельчанина, которого застали в момент разделывания туш двух сайгаков в летней кухне», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 Уголовного кодекса «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов».

    Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

    Фото: polisia.kz
    Улытауская область Браконьерство
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