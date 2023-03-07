Бойцы невидимого фронта: как женщины-нейрохирурги спасают жизни маленьких пациентов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Отделение нейрохирургии детской клинической больницы №2 в Алматы славится своими высокопрофессиональными специалистами, которые каждый день спасают детей со всего Казахстана. В этой борьбе за жизнь малышей женская половина коллектива занимает особое место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии международного женского дня 8 марта известный в Казахстане детский врач-нейрохирург Азамат Жайылганов в кратком интервью рассказал о своих коллегах-женщинах.

«Я называю наших девушек-врачей и медсестер бойцами невидимого фронта, потому что они всегда в тени. Для них операция – это закрытая, особая атмосфера, когда к их мастерству доктора присоединяется энергия материнской силы, молитвы», - говорит Азамат Абикенулы.

Роза Танцорова работает врачом-нейрохирургом более 10 лет и сегодня она - одна из ведущих женщин-нейрохирургов, которая проводит такие сложнейшие операции, как удаление образований головного и спинного мозга, селективная дорзальная ризотомия, нейротомия и другие.

«Многочасовые изнуряющие операции и тысячи спасенных ею детских жизней. Роза Кабдуловна является воплощением настоящей материнской заботы и железным стержнем нашего отделения нейрохирургии. Очень важным моментом, наряду с подготовкой детишек к операции, она считает моральную поддержку родителей в этой нелегкой жизненной ситуации», - делится своим мнением доктор.

Врач-нейрохирург Гулмарал Сулейманова присоединилась к команде отделения детской нейрохирургии в 2022 году, но уже показала свой профессионализм и огромное желание в совершенствовании своих знаний.

«Гулмарал Елтайевна – перспективный врач и прекрасная мама двух замечательных детей. Она всегда старается находить баланс между работой и семейной жизнью», - отмечает Азамат.

В самом тесном контакте с нейрохирургами работают врачи-неврологи. Бибигуль Абдыкалык - врач-невролог, PhD докторант, прошла 3 года обучения Высшей школы общественного здравоохранения.

«Бибигуль Абдыкалыковна проводит этиопатогенетическую терапию пациентам со спинально-мышечной атрофией путем интратекального введения нусинерсена (спинраза). На базе нашей детской городской клинической больницы №2 под ее началом проведено более 100 введений препарата. Также доктор помогает врачам-неврологам регионов, выезжая на обучающие мастер-классы по введению данного препарата, тем самым вносит огромный вклад в улучшение качества жизни детей», - продолжает свой рассказ о коллегах Азамат Жайылганов.

Существуют генетические факторы в развитии эпилепсии у детей раннего возраста в казахской популяции. Бибигуль Абдыкалыковна занимается этими исследованиями и под руководством профессора Лепесовой М.М. готовит докторскую диссертацию на тему «Синдром Веста».

На сегодняшний день ни одна сложнейшая операция не проходит без сопровождения интраоперационного нейромониторинга, который помогает максимально обезопасить пациента и врачей во время операции.

«Несмотря на то, что в Казахстане специалистов этого направления немного, молодой врач Гульнура Касенова заслужила имя одного из ведущих. После окончания резидентуры по специальности «неврология» она начала работу врачом «невролог-нейрофизиолог» отделения нейрохирургии. Ее обязанности не ограничиваются только участием в работе отделения, консультированием пациентов и помощью им в дальнейшей реабилитации. Она проводит нейромониторинг в ходе самих операций, которые проводятся нейрохирургами», - поделился своим мнением врач-нейрохирург Азамат Жайылганов.

По словам докторов-женщин, неврология и нейрохирургия - это неделимые части одной системы, в которой для достижения желаемого результата должна быть слаженная командная работа.

«Для этого у нас есть условия: отличный коллектив врачей и медсестер, качественное техническое оснащение, осознанное желание совершенствовать профессиональные навыки и расширять знания, постоянная практика, зарубежные стажировки и активная жизненная позиция. Первую скрипку в этой борьбе за жизнь и здоровье наших маленьких пациентов играют наши коллеги-женщины, даря им тепло материнского сердца, словом и делом укрепляя веру и надежду на выздоровление», - считает он.

Как отметил в своем кратком интервью Азамат Жайылганов, врачи очень любят и ценят праздники за их позитив, радостное настроение. Всем коллективом детской клинической больницы №2 недавно отметили День благодарности, который так созвучен в целом атмосфере жизни. 8 марта – еще один повод поблагодарить всех женщин за жизнь, которую они дарят людям.