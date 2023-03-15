Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бой Жанкоша Турарова за титул чемпиона мира покажут в прямом эфире

    15 Марта 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 марта в рамках главного события вечера бокса в Алматы представитель Казахстана Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) сразится за титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе с его действующим обладателем из Мексики Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Трансляцию поединка покажет телеканал «Хабар». Прямой эфир стартует в 20:00 во времени Астаны.

    Ранее портал BoxRec.com оценил предстоящий бой Турарова в три звезды из пяти. Аналогичной оценки удостаивался предыдущий, декабрьский поединок Жанкоша — против венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО), в котором казахстанский боксер победил нокаутом и завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе. На сегодняшний день это максимальная оценка в послужном списке Турарова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Видео Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье
    Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ
    Елена Рыбакина после рекордной победы сделала красивый жест в адрес Казахстана
    Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров