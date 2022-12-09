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    Ботанический сад предложили создать в Атырау

    9 Декабря 2022, 11:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для улучшения экологической обстановки в Атырауской области могут создать ботанический сад. С такой идеей на заседании сессии областного маслихата выступил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подводя итоги заседания маслихата, аким области отметил, что ботанический сад, который будет разбит в целях улучшения экологической обстановки, должен стать научно-прикладным центром.

    «Вопрос экологии - один из самых важных для нас. В связи с этим, я предлагаю создать у нас ботанический сад, который станет одновременно научным центром по улучшению экологической обстановки в регионе. Почему бы нам не заняться растениеводством, применяя научные разработки? Для этого необходимо улучшить лабораторное оснащение департамента экологии. Мы готовы выделить средства из местного бюджета для приобретения современного оборудования», - сказал Серик Шапкенов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Атырау
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