Бороться с интернет-мошенничеством костанайские полицейские будут совместно с банками

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На базе департамента полиции Костанайской области создан пилотный проект «CyberPol», в рамках которого для борьбы с интернет-мошенничеством полицейские будут напрямую работать с банками. Меры по противодействию интернет-мошенничеству рассмотрены на совместном совещании с представителями правоохранительных органов и банков второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Костанайской области наблюдается рост регистрации преступлений по линии интернет-мошенничеств. Так, за последние 5 лет регистрация выросла более чем в 3,5 раза.

По словам заместителя начальника департамента полиции Костанайской области Дюсембая Байбусунова, основная масса потерпевших – это лица пенсионного и предпенсионного возраста. Причина в недостаточной информированности людей о видах мошенничеств в интернете.

«Наряду с ростом регистрации, стремительно растут и суммы ущерба. Только за 4 месяца костанайцы отдали мошенникам более 730 млн тенге, более 70% похищенных денежных средств выводятся через криптокошельки на территории других стран по средствам переводов», - отметил он.

На совещании озвучены конкретные совместные действия банков второго уровня и полиции, которые могут быть эффективными, как в вопросах профилактики, так и вопросах раскрытия преступлений.

Начальник полиции области Ерлан Омарбеков отметил, что в связи с непрекращающимся ростом регистрации интернет – мошенничеств, для более оперативного реагирования на обращения граждан, пострадавших в результате мошеннических действий, на базе департамента полиции Костанайской области создан пилотный проект «CyberPol».

«В проекте сотрудники полиции будут напрямую будут работать с банками второго уровня, что позволит незамедлительно приступать к проведению оперативно – розыскных мероприятий. У следствия появится возможность блокировать всю цепочку счетов, что значительно усложнит преступникам поиск каналов для вывода похищенных денежных средств», - подчеркнул он.

По итогам совещания принято решение о подписании меморандум о сотрудничестве между банками второго уровня и полицейскими.



