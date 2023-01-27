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      Северо-Казахстанская область

    Бороться с дропперами будут вместе полицейские и банкиры СКО

    27 Января 2023, 16:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году зарегистрировали 781 факт интернет-мошенничества. За пять лет число таких преступлений возросло в 12 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, из 781 случая 291 приходится на схему «звонок из банка». Этот же вид мошенничества приносит наибольшие суммы ущерба.

    Вопрос борьбы с сетевыми аферистами полицейские вынесли на обсуждения с банкирами и представителями Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными ведомствами.

    Стражи порядка назвали ряд ключевых проблем. Прежде всего, возможность преступников за считанные минуты вывести деньги с банковских карточек, оформленных на подставных лиц, или дропперов. Правоохранительным органам требуется значительно больше времени, чтобы получить сведения о транзакциях мошенников.

    Другая проблема — отсутствие правовой и финансовой грамотности населения. Полицейские предлагают усилить информационную работу, разъяснять людям распространённые схемы обмана и предусмотренную Гражданским кодексом возможность оспаривания банковского займа.

    Полицейские предложили банкирам оперативный обмен информацией для установления дропперов, сокращения времени получения ответов по запросам. Межведомственной группе по общественной безопасности - рассмотреть в акимате области вопросы размещения дополнительной наглядной информации для населения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК Мошенничество
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