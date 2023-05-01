Борис Щетинко из Аркалыка свободно владеет казахским и обучает детей начальной военной подготовке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Борис Щетинко из села Уштобе близ Аркалыка - педагог начальной военной подготовки в Сарыозенской средней школе, который не просто свободно владеет казахским языком, преподает на нем, но и успевает радовать своих подписчиков в TikToke исполнением композиций на госязыке. О том, как удалось выучить казахский язык, профессиональном пути и любимом деле в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Борис Шетинко.

Борис родился и вырос в Костанайской области, в селе Уштобе, что близ Аркалыка.

«Закончил здесь школу и решил пойти по стопам мамы, которая у менч учитель. Поехал поступать в Аркалык в пединститут. Поступил на заочное отделение по специальности «учитель физической культуры и спорта». Отучившись в год, получил повестку. Взяв академический отпуск, пошел служить в армию в морскую пехоту. Отслужил, вернулся и устроился на работу в одну из школ Костаная учителем информатики. Позже выпала возможность перевестись в школу в своем поселке и так я начал трудиться учителем начальной военной подготовки»,- рассказывает Борис.

Несмотря на то, что по национальности мама нашего героя - белоруска, а отец - черкес, в душе Борис ощущает себя казахом. И интерес к изучению казахского у него проявился еще в школе.

«У нас была русско-казахская школа и я наравне с другими учился, изучал язык. Я выучил язык благодаря учителям, которые с самых азов смогли донести до нас основы, базу языка, привили желание изучать язык,- говорит Борис. — Моя первая учительница сразу отметила способности к изучению языка и сказала, что я смогу выучить казахский и в будущем свободно разговаривать на нем. Что в итоге и вышло. Да и у меня была тяга и определенный стимул к изучению языка. Потому что, все мои друзья разговаривали на казахском языке, и чтобы преодолеть этот языковой барьер, я учил, старался».

Сейчас, как говорит сам Борис Щетинко, владение казахским - это огромный плюс для него как для учителя, в первую очередь, ведь преподает он на казахском. Да и в жизни это нужно, потому что идет взаимодействие с огромным количеством людей, и не все в южных регионах владеют русским.

«Для человека при желании нет никаких преград. Это и касается изучения языка. Для меня не составило труда выучить язык. Главное получить хорошую базу. Молодежи нужно быть активнее в изучении языка», — говорит Борис.

Два года назад наш герой завел страницу в TilToke, куда загружал композиции в своем исполнении как на казахском, так и на русском языках.

«Просто начал выкладывать свои видео с исполнением песен. В том числе и на казахском языке. И получил хорошую обратную связь. И продолжил выкладывать свои видео. На сегодняшний день на канале более 15 тысяч подписчиков. Я рад, что есть такая поддержка»,- делится он.

Борис рад жить и трудиться в своей стране, в которой в мире и дружбе живут столько разных народов.



