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    Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

    10 Июня 2023, 09:49

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата после того, как ему сообщили, что он будет подвергнут санкциям за введение парламента в заблуждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Еuronews.com.

    «Я написал моей ассоциации округа Аксбридж и Саут-Райслип, чтобы сообщить, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», - говорится в распространенном заявлении политика.

    По информации британских СМИ, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты независимого публичного расследования, в ходе которого должно быть подробно изучено то, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить.

    С учетом того, что все члены британского кабинета министров, включая главу правительства, обязаны быть депутатами, этот шаг закрывает для Джонсона возможность вернуться на пост премьера. О такой возможности в Великобритании говорили с момента его ухода с премьерского поста в июле прошлого года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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