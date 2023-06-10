Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата после того, как ему сообщили, что он будет подвергнут санкциям за введение парламента в заблуждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Еuronews.com.

«Я написал моей ассоциации округа Аксбридж и Саут-Райслип, чтобы сообщить, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», - говорится в распространенном заявлении политика.

По информации британских СМИ, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты независимого публичного расследования, в ходе которого должно быть подробно изучено то, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить.

С учетом того, что все члены британского кабинета министров, включая главу правительства, обязаны быть депутатами, этот шаг закрывает для Джонсона возможность вернуться на пост премьера. О такой возможности в Великобритании говорили с момента его ухода с премьерского поста в июле прошлого года.