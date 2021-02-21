Борьба за чистый воздух - важно ли проверять качество топлива

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Применение газового топлива позволяет на 40% снизить вредные выбросы в атмосферу. По мнению эксперта, помимо этого необходимо проверять качество топлива и проводить лабораторную сверку автомобиля на загрязняющие выбросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с исследованием по разработке целевых показателей качества окружающей среды для города Алматы в 65% автотранспорт является одним из основных источников загрязняющих выбросов.

По мнению президента Национальной палаты профессиональных экологических аудиторов Мираса Байсеитова, необходимо разработать новые нормативные документы, стандарты в области качества топлива.

«Выбросы токсичных веществ с отработанными газами в воздушный бассейн города увеличиваются пропорционально растущему количеству городского и въезжающего автотранспорта. При этом большую часть составляет парк старых автомобилей. К сожалению, в нашей стране до сих пор действуют старые НПА, ГОСТы и требования, некоторые приняты еще при СССР. Например, топливо на основе сжиженного нефтяного (пропан-бутан) или компримированного природного газа (метан) практически не содержит вредных примесей и поэтому является экологически чистым. Применение газового топлива позволяет на 40% снизить вредные выбросы в атмосферу. По-моему необходимо стимулировать использование видов топлива, альтернативных бензину, таких как электричество или автогаз. Например, автогаз - низкоуглеродистое вещество, выделяющее меньше загрязняющих веществ, таких как ацетальдегид, CO2, бензол, NOx и другие», - рассказал он.

Однако, как считает эколог, недостаточно просто перейти на автогаз, необходимо учитывать также качество оборудования, его правильную установку и настройку (калибровку).

«При полном соблюдении всех требований автогаз является очевидной альтернативой бензину в борьбе за чистый воздух. После установки на автомобиль ГБО (газобалонное оборудование) необходимо получить сертификат соответствия на установленное ГБО, то есть автомобиль должен пройти лабораторное сличение загрязняющих выбросов. В нашем городе уже есть такие сертифицирующие лаборатории. Мы занимаем, если не ошибаюсь, где-то 70 место в мире по качеству бензина. Считаю, что уполномоченным органам (Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, КТРМ) необходимо провести полномасштабную контрольную закупку по АЗС города и проверить в специализированных лабораториях качество топлива. Важно, чтобы данный процесс сопровождался участием заинтересованной общественности (НПО, экоактивистов) и СМИ», - подытожил Мирас Байсеитов.

По информации РГП «Казгидромет», уровень загрязнения атмосферного воздуха в Алматы остается высоким.

«В 2020 году во время карантина и сокращения количества автотранспорта в городе наблюдалось снижение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В особенности в апреле и первой половине мая содержание фенола снизилось на 60%, оксида и диоксида азота - на 30%, диоксида серы - на 19%. Количество превышений загрязняющих веществ в период карантина сократилось на 22-24%. Однако с постепенным восстановлением дорожного движения фоновое загрязнение сравнялось с предыдущими годами. В целом, за 2020 год уровень загрязнения атмосферного воздуха остался высоким», - прокомментировали в Казгидромете.



