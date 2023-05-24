Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр юстиции Республики Казахстан Бекболат Молдабеков сообщил, что в Шымкенте через мобильное приложение зарегистрировано 1434 брака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Шымкенте через мобильное приложение зарегистрировано 1434 брака. Подано более 60 000 свидетельств о рождении ребенка, около 160 заявлений на регистрацию ТОО. Предоставлено около 3 тысяч сведений о юридических лицах и около 200 тысяч по недвижимости», - проинформировал Бекболат Молдабеков в ходе встречи с жителями города.

Вице-министр юстиции рассказал об основных направлениях деятельности органов юстиции и отметил актуальные изменения в действующих рамках законодательства.

«В прошлом году проделана значительная работа по изменению законодательства. Например, изменены законы, регулирующие деятельность политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, органов местного самоуправления. С 1 января 2023 года в стране действует Конституционный суд. Теперь по инициативе Главы государства в Конституционный суд могут обращаться все граждане страны», - сказал он.

По словам вице-министра, для выполнения поручения Главы государства Министерством разрабатывается портфель проектов «Digital Justice», который реализует «Цифровое правосудие», включающее в себя такие инициативы как - «Цифровой нотариус», «е-юридическая помощь», «Реинжиниринг аттестации», «е-исполнительное делопроизводство», «Онлайн-голосование и регистрация оси», а также доступность государственных услуг со смартфонов.

«Сейчас в мобильных приложениях 32 услуги, 28 из которых реализованы через EgovMobile, а четыре услуги доступны через мобильные приложения банков второго уровня», - отметил вице-министр.

В ходе мероприятия жители города обсудили вопросы, связанные с исполнением судебных актов, регистрацией прав на недвижимое имущество, порядком ведения наследственного производства, адвокатскими и нотариальными услугами.



