Более тысячи продуктовых корзин раздали нуждающимся в Астане в преддверии Наурыза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Наурыза по уже сложившейся традиции в Астане развозят продуктовые корзины нуждающимся в помощи горожанам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Сегодня между акиматом Астаны и компанией PetroRetail подписан меморандум о взаимодействии. В рамках меморандума до конца текущего года компанией будет оказана помощь в виде продуктовых наборов в количестве 4 тысяч единиц нуждающимся семьям столицы. В этом месяце в честь Наурыз мейрамы помощь получит тысяча семей», - сообщил заместитель акима столицы Есет Байкен.





По его словам, проводимой акцией организаторы намерены не только помочь нуждающимся гражданам, но и призвать субъекты среднего и крупного бизнеса по всей стране уделить особое внимание благотворительности и быть активными.





Волонтеры и просто неавнодушные жители сейчас развозят более тысячи корзин по домам одиноких пенсионеров, ветеранов, многодетных, воспитывающих детей с особыми потребностями, малоимущих семей и других людей из социально уязвимых категорий населения. В каждой из тысячи коробок есть самые необходимые продукты - мука, сахар, масло, макароны, гречка, рис и др. Продуктовые наборы с товарами первой необходимости уложили в восемь большегрузов.





«Большое спасибо организаторам благотворительной акции. Это большая помощь для нас и других семей. Сделали такое доброе дело в преддверии праздника Наурыз. Мы постоянно получаем помощь и поддержку со стороны акимата и наших предпринимателей. Спасибо за внимание и заботу», - поблагодарила многодетная мама Зульфия Тлеуова.





Астанчанка Людмила Симакова тоже получила продуктовую корзину в рамках благотворительной акции. Она поблагодарила за оказанную помощь организаторов и волонтеров.





«Пусть в нашей стране будет благополучие. Спасибо за праздничное настроение и столь нужную помощь. Большая благодарность за организацию этой и других благотворительных акций», - сказала она.

Акция добрых дел уже стала традиционной. Акимат призывает всех, кто может, поддержать данную акцию, быть неравнодушными и творить добрые дела, не дожидаясь повода.



