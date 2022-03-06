Более тысячи малообеспеченных семей получат продуктовые корзины в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках «Марафона добрых дел» в преддверии Международного женского дня по инициативе акимата Нур-Султана для социально-уязвимых слоев населения начали раздавать продуктовые корзины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 6 по 8 марта в столице в рамках «Марафона добрых дел» планируется раздать более 500 продуктовых корзин. В продовольственные наборы входят продукты первой необходимости. В том числе подсолнечное масло, мука, рис, крупа, сахар, чай, макаронные изделия, мясные консервы, конфеты, сладости для детей. Помощь будет оказана семьям, проживающим во всех четырех районах столицы.

«Акиматом города совместно со спонсорами начата благотворительная акция «Марафон добрых дел» в канун Международного женского дня. Мы начали раздавать продуктовые корзины всем нуждающимся гражданам по специальному списку. Это пожилые люди, инвалиды I, II, III групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-одиночки, многодетные семьи. В рамках акции с 6 по 8 марта мы намерены помочь более 500 семей. Комплекс таких мероприятий продлится до конца марта. До конца месяца мы планируем охватить более 1 тысячи семей. Помощь оказывается спонсорами. По домам эти корзины развозят сотрудники акиматов, волонтеры, простые граждане», – сказал советник акима г. Нур-Султан Куаныш Молдабек.

В свою очередь жительница столицы, многодетная мама Арайлым Арипова, получившая праздничную корзину, поблагодарила за помощь и поздравила всех женщин с 8 марта.

«Я мать пятерых детей, хотелось бы выразить большую благодарность за столь неожиданный подарок со стороны городского акимата и волонтёров. Приятно, что в такой праздник не забыли про многодетных матерей, это очень неожиданно и приятно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мам с наступающим праздником 8 марта!», - поблагодарила многодетная мать Арайлым Арипова.

Также представитель городского акимата поздравил женщин и с призывом обратился к неравнодушным гражданам столицы.

«Акимат города Нур-Султан поздравляет всех женщин с праздником, а также призывает всех неравнодушных граждан поддержать данную акцию, сформировать свою продуктовую корзину и донести ее нуждающимся семьям», - добавил Куаныш Молдабек.

Другие жители, получившие праздничную корзину, также выразили свою благодарность. 6 марта продовольственные корзины развезены более чем 300 семьям, остальные будут переданы в ближайшие дни. Все санитарные нормы соблюдаются.

Напомним, в 2021 году в рамках «Марафона добрых дел» свыше 15 тысяч продуктовых корзин раздали нуждающимся жителям столицы.