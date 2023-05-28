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    Более тысячи экоактивистов задержала полиция в Гааге

    28 Мая 2023, 08:35

    ГААГА. КАЗИНФОРМ - В рамках акции борьбы с изменением климата экоактивистам организации «Восстание вымирающих» удалось на полдня перекрыть в субботу главную автомагистраль Гааги. Ранее власти Нидерландов отказали в разрешении проведения митинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В рамках акции борьбы с изменением климата экоактивисты организации «Восстание вымирающих» перекрыли в субботу главную автомагистраль Гааги.

    Ранее власти Нидерландов отказали в разрешении проведения митинга

    Несмотря на запрет, организаторы протестов призвали своих сторонников выйти на демонстрацию, направленную на прекращение субсидирования правительством компаний, работающих на ископаемом топливе.

    После отказа экоактивистов разойтись полиция пустила в ход водометы и оттеснила протестующих с дороги полицейскими фургонами.

    Более тысячи человек арестованы. 850 уже отпущены без предъявления обвинений. Во время задержания несколько демонстрантов получили легкие ранения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Европа Мировые новости Нидерланды
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