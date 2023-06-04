Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более тысячи человек исполнили гимн в Семее

    4 Июня 2023, 14:15

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В День государственных символов на стадионе «Спартак» состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан и исполнения государственного гимна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

    В мероприятии приняли участие аким Абайской области Нурлан Уранхаев, аким Семея Нурбол Нурсагатов, сотрудники государственных учреждений, представители сферы культуры, студенты и жители города.

    В честь праздника одновременно более 1000 семейчан исполнили гимн страны.

    Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Патриотизм Видео Регионы Казахстана Общество Абайская область Госсимволы РК День госсимволов РК Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге