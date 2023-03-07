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    Более трех тысяч нарушений безопасности в учебных заведениях выявили в Казахстане

    7 Марта 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил о результатах проверок учебных заведений на предмет безопасности за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году полицией в ходе проверок выявлены нарушения на 3 195 объектах образования. Администрациям вынесены предписания об устранении», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

    По его словам, проведено совместное совещание с министром просвещения и акиматами по данному вопросу. Даны конкретные указания.

    «Мы не вправе ждать очередного ЧП. Поэтому предлагается установить жесткий контроль за исполнением выработанных решений. Проверки объектов еще продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно», - добавил глава МВД, обращаясь к Премьер-Министру РК Алихану Смаилову.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил завершить до апреля оснащение школ системами безопасности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Безопасность МВД РК
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