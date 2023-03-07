Более трех тысяч нарушений безопасности в учебных заведениях выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил о результатах проверок учебных заведений на предмет безопасности за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году полицией в ходе проверок выявлены нарушения на 3 195 объектах образования. Администрациям вынесены предписания об устранении», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

По его словам, проведено совместное совещание с министром просвещения и акиматами по данному вопросу. Даны конкретные указания.

«Мы не вправе ждать очередного ЧП. Поэтому предлагается установить жесткий контроль за исполнением выработанных решений. Проверки объектов еще продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно», - добавил глава МВД, обращаясь к Премьер-Министру РК Алихану Смаилову.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил завершить до апреля оснащение школ системами безопасности.



