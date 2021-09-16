Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Более трёх тонн брошенных сетей собрано в Каспии

    16 Сентября 2021, 04:23

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В казахстанском секторе Каспийского моря продолжается реализация проекта по сбору брошенных рыболовных сетей и другого морского мусора. С начала сентября собрано свыше шести тонн сетей и орудий лова рыбы осетровых пород. Об этом сообщил Зеинбек Башенов, главный специалист рыбной инспекции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    С начала сентября членами экспедиции было собрано свыше трёх тонн брошенных рыболовных сетей из тонкой мононити в акватории залива Мангистау и прилегающих островов.

    «Кроме этого выловлено три тонны запрещённого орудия лова рыбы осетровых пород. Сети, продолжая оставаться в воде, запутывают рыбу и тюленей, обрекая их на гибель. Напомню, такие сети запрещены к лову с лета этого года. Собранные сети будут отправлены на утилизацию. Выезд экспедиции осуществляется на трёх маломерных плавсредствах», - прокомментировал Зеинбек Башенов.

    Цель проекта - обследовать и очистить водный бассейн для безопасной миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида.

    Работы начаты с сентября на побережье островов Подгорный, Рыбачий, Кулалы и участков мелководий между островами и вдоль островов Тюленьего Архипелага. Экспедиция продлится до 20 сентября.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Другие государственные органы Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей