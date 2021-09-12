Более трех миллионов узбекистанцев полностью вакцинировались от COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане более 3 миллионов человек прошли полный курс вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава Республики Узбекистан всего на сегодняшний день в стране использовано 16 861 167 доз вакцины, из которых первую дозу получили 9 991 456 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 5 143 903 и 1 725 808 узбекистанцев.

Всего полный курс вакцинации получили 3 121 019 узбекистанцев, что составляет около 9 % от численности постоянного населения республики (34,5 млн на начало 2021 года).

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и американская Moderna. На фоне обострения эпидемиологической ситуации 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.