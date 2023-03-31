Более ста килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия в одном из гаражных кооперативов г. Актобе задержан 40-летний житель города по подозрению в хранении наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 5 мешков (100 кг.), 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом (предположительно марихуана), 200 штук пластинок (предположительно гашиш) и при личном обыске 1 350 000 тенге.

По данному факту начато досудебное расследованное по ст. 297 ч.1 УК

В настоящий момент обыски продолжаются.



