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    Более ста инвестпроектов на 22 млрд тенге запланировали в Меркенском районе Жамбылской области

    15 Февраля 2023, 23:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Объекты «зеленой энергетики», предприятия по переработке сельхозпродукции и выпуску удобрений, тепличные и рыбные хозяйства, водосберегающие технологии – более ста инвестпроектов на сумму более 22 млрд тенге запланировали в Меркенском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, привлечение инвестиций в регион обсудили в Таразе на заседании инвестштаба под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.

    «С 2022 по 2025 годы в районе планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на общую сумму 22,4 млрд тенге с созданием 1 160 новых рабочих мест, - проинформировал аким Меркенского района Жорабек Баубеков. – В минувшем 2022 году в сфере сельского хозяйства реализовано 9 проектов на общую сумму 684 млн тенге, создано 112 рабочих мест. В сфере промышленности реализовано 24 проекта, появилось 224 новых рабочих места. До конца этого года по линии АПК запланировано 7 проектов на 271 млн тенге».

    В числе проектов, которые запланировали реализовать меркенцы, - внедрение водосберегающих технологий орошения, развитие рыбного хозяйства, строительство теплиц, а также проекты в сферах промышленности, энергетики, возобновляемых источников энергии.

    В ходе заседания инвесторы предоставили проекты по строительству томатоперерабатывающего завода, производству комплексного кремний-фосфорного удобрения, завода по сушке овощей.

    «В результате реализации всех запланированных мероприятий ожидается рост производительности труда на 2,7%, выпуск сельхозпродукции должен увеличиться на 10%», - отметил руководитель управления сельского хозяйства Нурби Джигитеков.

    Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов высказал ряд критических замечаний.

    «Запущенные предприятия должны успешно функционировать и спустя годы, - отметил он. - Нам не нужны предприятия, которые могут быть признаны банкротами за короткое время. Не хватает новых подходов по управлению инвестициями. Для достижения хороших результатов необходимо все продумать до мелочей с учетом потенциала района и потребностей населения. Это очень важно с точки зрения создания рабочих мест. К этому нужно привлечь и руководство района, и профильные отделы».

    Фото пресс-служба акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Инвестпроекты Жамбылская область
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