Более шести тысяч россиян приехали на работу в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстан на работу приехали более 6,3 тысячи россиян. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше министерство совместно с МВД в ежедневном формате, в том числе через пограничную службу КНБ, отслеживает прибывающих в Казахстан и выбывающих, по каждой стране, по каждому направлению. Если конкретно по России сказать, то на утро 30 марта в Казахстане находятся более 101 тысячи россиян. Из них 6350 человек по причине работы, то есть 6300 человек приехали с начала года на работу», - рассказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эти цифры не говорят о критическом уровне наплыва россиян. Так, в прошлом году граждан РФ, приехавших в Казахстан, было 18,8 тысячи человек.

«Много страхов, много говорят про то, что мы можем отдать свои рабочие места другим странам. Но как показывает практика, есть и положительные стороны. Приезжают более высококвалифицированные специалисты, крупные IT-компании по инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Тот же inDriver приехал в Казахстан, офис открывает. Это импорт знаний, компетенций. Почему мы этого боимся? Для казахстанцев в рамках семинаров приглашают коучей за большие деньги. Сейчас если такие крупные компании придут к нам и научат казахстанцев работать, либо откроят здесь предприятия, это и дополнительные рабочие места, это и уплата налогов в бюджет», - поделился мнением вице-министр.