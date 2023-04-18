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      Павлодарская область

    Более шести километров теплосетей обновят в Экибастузе

    18 Апреля 2023, 03:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подготовка города Экибастуза к зиме 2023-2024 будет идти по трем направлениям. Об этом сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин во время заседания областного общественного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В рамках первого направления будет модернизирована местная ТЭЦ. Работы по обновлению станции начались еще в феврале – идет ремонт 2 котлоагрегата.

    Ремонтировать ТЭЦ будут как на бюджетные средства, так и на деньги акционеров. Так, из госказны финансируется ремонт пяти водогрейных котлов, ПСД на них разрабатывается на деньги АО «ЦАЭК». Акционеры также берут на себя ремонт трех энергетических котлов и обновление общестанционного оборудования.

    Второе направление – ремонт тепловых сетей. После апрельских гидравлических испытаний будут брошены силы на ремонт выявленных повреждений.

    «Благодаря поддержке акима области выделены беспрецедентные средства для Экибастуза на устранение выявленных дефектов в размере 1,7 млрд тенге, – сообщил Аян Бейсекин. – Также проведен аудит тепловых сетей, выявлены наиболее изношенные участки труб. Запланированы ремонт и строительство 6,4 километров теплосетей».

    Кроме того, особое внимание уделят подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону. Назначены ответственные лица по каждому дому, которые будут контролировать подготовительный процесс.

    В целом по области в этом году запланирован ремонт 40 единиц основного оборудования на энергоисточниках. На сетях теплоснабжения запланированы реконструкция и капитальный ремонт 23 километра сетей.

    Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область ЖКХ Акимат Экибастуз
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