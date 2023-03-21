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    Более семи тысяч детей приняли участие в челлендже по игре на домбре в Акмолинской области

    21 Марта 2023, 17:51

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Единый час игры на домбре прошел среди дошколят, школьников и студентов в Акмолинской области. В своеобразном челлендже приняли участие более семи тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования региона, в 542 школах области преподаются уроки по обучению игре на домбре, на которых школьники узнают об истории казахского кюя и знакомятся с домброй.

    «В 18 музыкальных школах области ведут работу классы игры на домбре с участием около пяти тысяч ребят разного возраста. В области уже пятый год проводится областной конкурс «Жас дарын», который определяет лучших из лучших в виртуозной игре на домбре. Также 3 колледжа ведут профессиональное обучение игре на домбре», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 7 июня 2019 года говорится, что внедрение урока домбры в школе как специального предмета является необходимым и правильным началом. Потому что в эпоху массовой глобализации необходимо продолжать возрождать уникальные ценности, присущие казахскому народу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура Наурыз Общество
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