Более семи тысяч детей приняли участие в челлендже по игре на домбре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Единый час игры на домбре прошел среди дошколят, школьников и студентов в Акмолинской области. В своеобразном челлендже приняли участие более семи тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования региона, в 542 школах области преподаются уроки по обучению игре на домбре, на которых школьники узнают об истории казахского кюя и знакомятся с домброй.

«В 18 музыкальных школах области ведут работу классы игры на домбре с участием около пяти тысяч ребят разного возраста. В области уже пятый год проводится областной конкурс «Жас дарын», который определяет лучших из лучших в виртуозной игре на домбре. Также 3 колледжа ведут профессиональное обучение игре на домбре», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 7 июня 2019 года говорится, что внедрение урока домбры в школе как специального предмета является необходимым и правильным началом. Потому что в эпоху массовой глобализации необходимо продолжать возрождать уникальные ценности, присущие казахскому народу.