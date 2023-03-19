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    Более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом

    19 Марта 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что за рубежом завершили работу 11 участковых избирательных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом при загранучреждениях нашей страны в 62 иностранных государствах организованы 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 016 человек», - сказал Роман Василенко.

    По его словам, по состоянию на 18:00 за рубежом завершили работу 11 участковых избирательных комиссий и в целом на всех участках проголосовало около 5 тысяч граждан Казахстана.

    «Это 42%. Работу продолжает 66 участков. Голосование за рубежом завершится на избирательном участке в Сан-Франциско по нашему времени 20 марта в 9:00», - добавил Роман Василенко.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Серик Сабеков

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