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    Более полусотни костанайцев оказывают помощь полицейским в патрулировании улиц

    10 Января 2022, 14:45

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В Костанайской области на помощь полиции пришли простые граждане, которые оказывают помощь в патрулировании улиц областного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру региона.

    «За два дня более 50 граждан добровольно оказывают помощь в патрулировании улиц города. Они заступают на охраны общественного порядка в дневное время, снабжены специальными жилетами», - сообщили в комендатуре.

    Вместе с тем отмечается, что с начала года возросло число обращений граждан по различным вопросам.

    «На пульт «102» ЦОУ Управления полиции города Костаная поступило 4499 сообщений о преступлениях и правонарушениях. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост регистрации более чем на 20%. Произошел значительный рост регистрации сообщений справочного характера, который приходится на период с 05 по 10 января 2022 года. В данный период жители города обращались на пульт «102» с вопросами различного характера: возможность выезда за пределы Костанайской области, действие введенного комендантского часа. Так же граждане сообщали информацию по лицам, вызывающим подозрение», - прокомментировали в комендатуре.

    Комендатура региона ещё раз напоминает о необходимости соблюдения установленных ограничительных мер и сохранять спокойствие.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность Общество ЧП-2022
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