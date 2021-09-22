Более половины приоритетов Казахстана в ЕАЭС будут реализованы до конца года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Более половины приоритетных задач, обозначенных Казахстаном на посту председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и запланированных к реализации до 2025 года, планируется решить в ближайший квартал. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о реализации приоритетов казахстанского председательства, И.Малкина напомнила, что в начале этого года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств определил приоритеты, стоящие перед Союзом. В план действий по их реализации вошло 84 мероприятия со сроками исполнения в период 2021-2025 годы.

«По итогам первого полугодия выполнено 16 пунктов плана. По 42-м пунктам сроки исполнения также наступают в текущем году, - сообщила помощник председателя колегии. - Например, в первом полугодии выполнены следующие мероприятия: утверждена карта развития агроиндустрии ЕАЭС; актуализирован и размещен на официальном сайте Комиссии перечень совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры; разработан проект Соглашения, направленного на прямое признание в государстве трудоустройства документов об ученых званиях трудящихся, выданных в государствах ЕАЭС и другие».

В ходе брифинга И. Малкина также рассказала, что сегодня на заседании оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций под руководством председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича был обсужден ряд актуальных вопросов, требующих скоординированного решения.

В частности, комитет рассмотрел проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. Члены комитета и эксперты смогли выработать компромиссные предложения, все замечания и предложения сторон учтены.

«На ближайшем заседании коллегии будет рассмотрен вопрос о направлении проекта Соглашения на внутригосударственное согласование. Комиссия рассчитывает до конца текущего года подготовить его для подписания главами государств ЕАЭС. Ожидаем, что к середине 2022 года соглашение может быть ратифицировано странами», - отметила И. Малкина.

Она пояснила, что проект соглашения предусматривает установку технического устройства навигационных спутниковых систем на грузовые контейнеры с товарами, перемещаемыми железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках международных перевозок. Документ определяет объекты отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия отслеживания перевозок.

«Объектами отслеживания является подакцизная продукция (алкоголь, табак), санкционные товары, товары, перевозимые под процедурой таможенного транзита и иные объекты, определяемые комиссией», - сказала помощник председателя.

Ожидается, что применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в Союзе.



