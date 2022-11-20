Более половины избирателей Казахстана проголосовали на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила о явке казахстанцев на выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 14:05 20 ноября бюллетени получили 51,16% от общего количества граждан, включенных в списки», - сообщила Сабила Мустафина на брифинге в ЦИК.
В том числе:
1. по Абайской области – 69,32%
2. по Акмолинской области –51,04%
3. по Актюбинской области – 53,21%
4. по Алматинской области – 40,85%
5. по Атырауской области – 52,56%
6. по Западно-Казахстанской области – 43,85%
7. по Жамбылской области – 52,74%
8. по Жетисуской области– 52,17%
9. по Карагандинской области – 53,75%
10. по Костанайской области – 53,15%
11. по Кызылординской области – 59,18%
12. по Мангистауской области – 53,40%
13. по Павлодарской области – 52,55%
14. по Северо-Казахстанской области – 53,10%
15. по Туркестанский области – 76,61%
16. по Улытауской области – 68,32%
17. по Восточно-Казахстанской области – 52,99%
18. по Астане – 39,79%
19. по Алматы – 24,17%
20. по Шымкенту – 51,69%
В Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.
К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов. В настоящее время голосование проходит на 10050 избирательных участках.