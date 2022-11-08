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    Более миллиона тенге выплатили трем костанайцам за сообщения о коррупции

    8 Ноября 2022, 18:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Трем жителям Костанайской области присудили вознаграждения за сообщения о фактах коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области, в соответствии с правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, трем гражданам были присуждены вознаграждения в общей сложности на 1 290 545 тенге за сообщения о фактах коррупции.

    Антикоррупционная служба напоминает, что о любых коррупционных проявлениях граждане могут сообщить в Call-центр Агентства по противодействию коррупции по номеру 1424.

    ДАПК по Костанайской области.

    Ранее сообщалось, что в Денисовском районе Костанайской области выявили факты вымогательства со стороны полицейских с сельхозтоваропроизводителей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Борьба с преступностью Коррупция
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