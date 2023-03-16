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    Более миллиона гектаров на дне Арала засадят саксаулом

    16 Марта 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о проводимой работе по посадке деревьев в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время общая площадь государственного лесного фонда составляет 30,5 млн га, из них покрытые лесом – 13,6 млн га. В целях исполнения поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев на землях лесного фонда разработаны и утверждены комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения по каждому региону», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в 2021 году посажено 130 млн штук деревьев, в 2022 – 282 млн штук, годовые планы выполнены на 100 %. В текущем году запланировано высадить 409,4 млн штук деревьев на площади 188,8 тысячи га.

    «Планомерная реализация мероприятий по восполнению лесного фонда позволит выполнить поручение Главы государства по увеличению площади покрытых лесом земель до 14,5 млн га к 2029 году. Кроме того, для улучшения экологической обстановки проводятся фитолесомелиоративные работы на осушенном дне Аральского моря. До 2025 года планируется посадить саксауловые насаждения на площади в 1,1 млн гектар», - добавил вице-премьер.

    В 2022 году фитолесомелиоративные работы на осушенном дне Аральского моря выполнены на площади 250 тысяч га, где было посажено 3607,8 тысячи штук сеянцев саксаула. На текущий год планируется посадить саксаул также на площади 250 тысяч га.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экология Аральское море
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