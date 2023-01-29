Более двухсот депутатов маслихатов изберут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выборы депутатов в 192 маслихатах всех уровней пройдут вЖамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областной избирательной комиссии сообщили, что по Жамбылской области по мажоритарной системе будут избираться два депутата Мажилиса Парламента и 192 депутата маслихатов всех уровней. Будут избраны 18 депутатов областных маслихатов, 27 городских и 147 районных маслихатов. Также 18 депутатов будут избираться по партийным спискам.

«В этом году в нашей стране проводятся выборы депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по двум системам: 50% всех депутатов - по мажоритарной системе и 50% - по партийным спискам. Что касается выборов в маслихаты районов и городов, то они пройдут полностью по мажоритарной системе», - пояснили в облизбиркоме.

В Жамбылской областной избирательной комиссии напомнили, что выдвижение депутатов начинается со дня опубликования Указа о назначении выборов, длится на протяжении 20 дней до 18:00 8 февраля. Регистрация кандидатов - с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация должна проводиться в течение месяца - с 18:00 18 февраля и до 00:00 18 марта, до дня тишины.

19 марта, в день выборов, голосование на избирательных участках проводится с 07:00 до 20:00. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования участковыми избирательными комиссиями на избирательном участке начинается в 20:00 по местному времени.

Ранее Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены в один день - 19 марта текущего года. Внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании Указа Президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов. Согласно Конституционному закону РК «О выборах в Республике Казахстан», избираются 69 депутатов Мажилиса - по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам.

Кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и депутаты маслихатов принадлежит:

1) избираемых по партийным спискам – политическим партиям;

2) избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам – политическим партиям, общественным объединениям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе, и гражданам путем самовыдвижения.

Всего в Казахстане 223 маслихата разного уровня. Постановлением Центральной избирательной комиссии установлена численность мандатов – 3 415 в маслихатах всех уровней. Все они подлежат избранию в текущую кампанию.

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