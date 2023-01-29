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    Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году

    29 Января 2023, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в этом году планируют запустить около 30 проектов с общей суммой инвестиций более 118 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт градоначальника.

    «К развитию города привлекаем частные инвестиции. В текущем году планируем запустить около 30 проектов. Общая сумма частных инвестиций - свыше 118 млрд тенге. Будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Это предприятия в сферах промышленности, медицины, агропромышленного комплекса, 5 объектов в сфере образования (школы, детсады), 4 проекта в сфере логистики, спорткомплексы», - проинформировал аким столицы.

    Сегодня Женис Касымбек вместе с министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым посетили индустриальный парк №1, где ознакомились с работой ряда предприятий. В их числе завод модульного домостроения ModeX, сборочный завод специализированной техники, завод по производству витражей, окон, медоборудований, мебели, респираторов.

    Они также обсудили с представителями предприятий насущные вопросы по индустриальному парку №1.

    Градоначальник добавил, что по поручению Главы государства создаются комфортные условия для привлечения инвестиций и поддержки инвесторов.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Инфраструктурные проекты Астана Акимат Строительство Трудоустройство
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